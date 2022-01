Spari contro una vettura a Frattaminore questa notte: sono intervenuti i carabinieri della stazione di Frattamaggiore, dopo la segnalazione di un’esplosione di colpi di arma da fuoco. I fatti si sono verificati in Via Filippo Turati: attualmente, indagano i militari dell’arma della compagnia di Giugliano.

Spari contro un’auto a Frattaminore

Questa notte i militari dell’arma della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in Via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore, in seguito alla segnalazione di un’esplosione di colpi di arma da fuoco.

Giunti sul posto, hanno rinvenuto e poi sequestrato un’auto, che era stata crivellata da una quindicina di proiettili. Il calibro della pistola adoperata è al momento in fase di accertamento.

Fortunatamente, non risulta alcun ferito. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano per comprendere la dinamica dei fatti.

Altri casi a Napoli

Lo scorso settembre, a Napoli, c’è stata una sparatoria nel centro storico: precisamente nella zona dei Quartieri Spagnoli, un ragazzo di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, rimase ferito da un colpo alla caviglia.