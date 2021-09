Mugnano. Tragico incidente ieri sera a Mugnano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha perso la vita. Si tratta di Giuseppe Caianello, 46 anni, rimasto coinvolto nello schianto tra un’auto e un motorino.

Terribile incidente a Mugnano, schianto tra auto e moto: Giuseppe muore a 46 anni

A darne notizia è InterNapoli. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 22, in via Aldo Moro, nei pressi dell’Asl. Per Giuseppe era ormai troppo tardi: pare che l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul posto arrivati i carabinieri e l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno tentato invano di salvare la vita al 46enne che era alla guida del ciclomotore.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. La notizia della tragica scomparsa di Giuseppe Caianello si è subita diffusa in città, gettando nello sconforto chi lo conosceva. Tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social. “Cià staffò, ci rivedremo prima o poi, e continuerai a farci divertire come solo tu sapevi fare. Riposa in pace amico mio, che la terra ti sia lieve. Te vogl bene Pinù“, scrive Gabriele sulla pagina di Giuseppe. Il 46enne lascia la moglie e i figli.