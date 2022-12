Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato avvertito nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 dicembre, nell’area flegrea, tra la periferia ovest di Napoli e l’immediata provincia.

Terremoto tra Napoli e Pozzuoli, paura tra i cittadini

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato la scossa alle ore 13.56, localizzata con epicentro a Pozzuoli. La scarsa profondità dell’epicentro ha fatto sì che, seppur non particolarmente potente, il terremoto sia stato distintamente avvertito dalla popolazione, in special modo ai piani alti delle abitazioni della zona. Non si segnalano feriti né danni.

Il terremoto segue una serie di piccole scosse caratterizzate da bassa energia, accadute ieri. Dall’ ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, apprendiamo che: “Nella settimana dal 12 al 18 dicembre 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 82 terremoti di bassa energia Md≤-1.2+-0.32”. L’evento sismico di magnitudo più elevata 1.2, si è verificato il 17 dicembre alle ore 08:40, alla profondità di 1,87 chilometri.