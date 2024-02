Il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma resterà ai domiciliari. Questa mattina, i giudici del Tribunale del Riesame hanno confermato le misure cautelari, dopo aver ascoltato l’ex primo cittadino e gli altri indagati.

Terremoto politico a Palma Campania, Donnarumma resta ai domiciliari: la conferma del Riesame

Rimosso dal suo incarico dal Prefetto di Napoli, Donnarumma è indagato assieme ad altre 18 persone per reati che vanno, a vario titolo, da corruzione a turbata libertà degli incanti passando per falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato.

Negli stralci dell’ordinanza di custodia cautelare, secondo il gip, Donnarumma avrebbe concepito “l’ente comunale come un’azienda”, orientando le decisioni dei propri dirigenti “nell’interesse dei privati”. Nell’interrogatorio davanti al giudice delle indagini preliminari, Donnarumma si era però professato innocente, ribadendo la sua estraneità ai fatti.

In attesa della conclusione delle indagini, il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dai legali di Donnarumma, confermando di fatto il provvedimento del gip.