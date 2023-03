Una scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle ore 23.52 si è verificata in Molise, con epicentro a Campobasso. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche in Abruzzo, in Campania e a Napoli.

Forte scossa di terremoto a Campobasso, trema anche la provincia di Napoli

Il terremoto durato pochi secondi si è avvertito distintamente tanto che gli utenti hanno inondato i social di segnalazioni. I residenti di Campobasso e delle zone limitrofe sono scesi in strada. Allertati i soccorsi. Non si sa ancora se ci sono danni.

Dopo ulteriori verifiche, l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia ha potuto determinare la magnitudo in 4.6: l’epicentro è localizzato nel comune di Montagano, in provincia di Campobasso, alla profondità di 23 chilometri.