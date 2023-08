Tremano di nuovo i Campi Flegrei. Una forte scossa ha svegliato all’alba la popolazione nella zona di via Napoli. Il terremoto più forte registrato, che rientra in uno sciame sismico in corso, è stato di magnitudo 2,5 della scala Ritcher ed è avvanuto alle ore 4,48, ad una profondità di 2,3 chilometri con epicentro nella zona di Cigliano a Pozzuoli.

Terremoto all’alba a Pozzuoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: gente in strada

L’evento tellurico è stato avvertito non solo nella cittadina puteolana ma anche a Monterusciello, Pianura, Varcaturo, Licola, Lucrino, Arco Felice, Bacoli, Quarto e nella zona di Agnano.

Il terremoto è stato preceduto da una trentina di secondi circa da un altro evento sismico di magnitudo 1.3 della scala Ritcher e seguito da uno alle ore 4,52 di magnitudo 1 della scala Ritcher e sono quelli che risultano alla sala di Napoli dell’Ingv essere i più forti della sequenza sismica in corso.