Terremoto a Teverola, mazzette in cambio di permessi a costruire: ai domiciliari due ex sindaci

Permessi a costruire in cambio di mazzette. Terremoto giudiziario al Comune di Teverola. I carabinieri stanno eseguendo otto provvedimenti restrittivi emessi dal giudice per le indagini preliminari, Daniele Grunieri, su richiesta della Procura di Napoli Nord, nei confronti di imprenditori, professionisti e amministratori. Le misure includono arresti domiciliari e divieti di dimora. I reati contestati sono corruzione a abuso edilizio.

Terremoto a Teverola, mazzette in cambio di permessi a costruire: arrestati due ex sindaci

Tra i destinatari degli arresti domiciliari ci sono due ex sindaci: Biagio Lusini e Tommaso Barbato, quest’ultimo dimessosi di recente dalla carica di vicesindaco a causa dell’inchiesta. Anche il tecnico comunale Gennaro Pitocchi e l’ex consigliere Pasquale De Floris, che ha a sua volta rassegnato le dimissioni, sono sottoposti alla stessa misura. Per Pasquale Buonpane, un altro ex consigliere, e per gli imprenditori Angelo Morra, Alessandro Pisani e Teresa La Palomenta (moglie di Pitocchi), è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Teverola. È stata respinta, invece, la richiesta di arresto per gli altri indagati: inizialmente erano 15 le persone per cui la Procura aveva richiesto misure cautelari.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, verte su varie operazioni edilizie, tra cui la lottizzazione su terreni dell’imprenditore Angelo Schiavone, la gestione della società Agribio e i lavori in via Roma. Gli investigatori ritengono che Lusini, ex sindaco, abbia giocato un ruolo centrale come intermediario tra amministratori locali, imprenditori e tecnici, impartendo direttive all’ufficio tecnico durante il mandato di Barbato, in un contesto in cui i funzionari si sarebbero mostrati disponibili ad assecondare le sue richieste. Secondo l’accusa, in cambio dell’interesse per l’esito positivo di alcuni interventi, gli amministratori avrebbero ricevuto compensi in denaro.