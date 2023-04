Due scosse di terremoto nel cratere del Vesuvio, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, si sono registrate nella serata di ieri. La prima è avvenuta alle 21.34, come fa sapere l’Ingv, mentre l’altra alle 22.01, con magnitudo rispettivamente di 2.2 e 2.3.

Terremoto a Napoli, due scosse sul Vesuvio

Le scosse sono state avvertite nei comuni limitrofi, ma per fortuna non si segnala alcun danno. Tante sono state le segnalazioni sui social. Le due scosse sono state avvertite chiaramente nei paesi del Vesuviano, ma anche a Napoli.

L’ultimo evento sismico del genere risaliva allo scorso 28 gennaio: anche in quell’occasione, al di là del comprensibile spavento per i residenti, non vi furono danni a cose o persone. In quel caso, la scossa fu soltanto una, di magnitudo 2.0, e si registrò di mattina.