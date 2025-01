La terra torna a tremare in Campania, dove nella notte sono state registrate tre scosse di terremoto in due aree distinte della regione. Le prime due scosse si sono verificate nel casertano, con epicentro a Roccamonfina, nel casertano, mentre la terza ha interessato i Campi Flegrei, con epicentro nel Rione Solfatara.

Terremoti in Campania: tre scosse nella notte, nessun danno segnalato

Le scosse nel casertano sono state avvertite rispettivamente alle 1:51 e alle 1:55. La prima, di magnitudo 2.3, ha avuto come epicentro la frazione Gallo, mentre la seconda, di magnitudo 1.7, si è originata nei pressi della frazione Cicioni. Successivamente, alle 3:26, si è verificata la scossa ai Campi Flegrei, con una magnitudo di 1.5 e epicentro nel Rione Solfatara. Quest’ultima è stata accompagnata da un boato distintamente percepito, in particolare nella zona di via Vecchia delle Vigne, la più vicina all’epicentro.

Nonostante le scosse siano state avvertite chiaramente dalla popolazione, tutte sono avvenute a profondità contenute e non hanno causato danni a persone o cose. Tuttavia, il tam tam sui social media è stato immediato, alimentando l’attenzione sulla serie di eventi sismici che ha caratterizzato la notte. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma al momento non si registrano ulteriori fenomeni sismici di rilievo.