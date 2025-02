Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha deciso di istituire un Commissario unico nazionale per la bonifica della “Terra dei Fuochi”, un’area che comprende le province di Napoli e Caserta. La decisione arriva dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e le recenti audizioni in Commissione Ecomafie.

Terra dei Fuochi, svolta dopo sentenza della Corte Europea: Governo nomina commissario nazionale

“Con questa nuova figura istituzionale – ha dichiarato il ministro Fratin – la Terra dei Fuochi acquisisce un rilievo ancora maggiore a livello nazionale. La nomina sarà effettuata a breve, permettendo di coordinare meglio le azioni finora intraprese, eliminare sovrapposizioni di competenze e accelerare il percorso di risanamento, a tutela delle famiglie, dei giovani e delle attività economiche di tutta la regione”, ha concluso Pichetto.

Il Commissario unico avrà il compito di monitorare gli interventi già realizzati e pianificati in materia di indagini ambientali, caratterizzazione del territorio, messa in sicurezza e bonifica. Inoltre, si occuperà delle iniziative per garantire la qualità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e sanitario della popolazione residente. Tra le sue funzioni rientrano anche la verifica delle risorse finanziarie destinate agli interventi, nonché l’individuazione e la delimitazione dei siti contaminati.