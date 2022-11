Si è tenuto lunedì l’incontro della consulta interistituzionale per ridiscutere di Terra dei fuochi. La riunione è stata richiesta dal vescovo di Aversa, monsignor Spinillo, per rimettere al centro dell’attenzione delle istituzioni i problemi relativi ai roghi tossici, ai miasmi e tutto quello che affligge sotto il profilo ambientale le province tra Napoli e Caserta. Il vescovo fa appello a politici e cittadini ad ascoltare di più, soprattutto chi ci è intorno per avere maggiore rispetto della vita, dell’ambiente e della natura.

L’obiettivo della consulta ora è quello di aprire un dialogo anche con le altre istituzioni, Regione e governo nazionale.