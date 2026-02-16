Quattordici sequestri e altrettante persone denunciate tra Scampia, Secondigliano e le aree di confine con Arzano. È il bilancio di una vasta operazione di contrasto ai reati ambientali condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli nell’ambito delle attività messe in campo dopo la sentenza CEDU sulla “Terra dei Fuochi”, sotto il coordinamento del Comandante Lucia Rea e secondo gli indirizzi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari.

Terra dei Fuochi, sequestrati 3 veicoli e 11 aziende tra Scampia, Secondigliano e Arzano

I controlli, effettuati dalla sezione ambiente della Polizia Metropolitana con il supporto dei presìdi territoriali di Nola e Pompei, della sezione stradale e dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, hanno portato al sequestro di attività produttive e automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti. Le contestazioni riguardano reati di illecita gestione, abbandono e trasporto di rifiuti, immissioni in fogna non autorizzate e ricettazione.

Nel mirino soprattutto officine meccaniche, autocarrozzerie, autolavaggi, aziende di recupero di rottami ferrosi e lavorazione del marmo. In uno dei siti ispezionati sono state rinvenute circa quaranta tonnellate di rifiuti. Tra i veicoli controllati, uno è risultato rubato. Nel corso dell’operazione è stato inoltre fermato un pluripregiudicato alla guida di un mezzo senza patente e privo di copertura assicurativa.