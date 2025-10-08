Nuovo intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Castel Volturno e Vallo della Lucania, nella lotta allo smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi.

Terra dei Fuochi, scoperto a Pinetamare un enorme deposito abusivo di rifiuti illeciti: denunciato amministratore

In un’area industriale lungo viale Darsena Orientale, i militari hanno scoperto un deposito abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e non, accatastati all’interno di due capannoni. Tra il materiale rinvenuto figurano legno, plastica, scarti di lavorazioni edili e vari ingombranti, per un volume complessivo stimato in circa 1.300 metri cubi, tutti gestiti senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge.

L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro. Il legale rappresentante della società proprietaria, un uomo di 76 anni originario di Napoli, è stato denunciato a piede libero per attività di gestione illecita di rifiuti, in violazione del Codice dell’Ambiente.