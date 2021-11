Dieci anni. È il tempo trascorso dall’ultimo ingresso di Teresenna Pugliese negli studi di Uomini e Donne. “Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata”, commenta uno dei volti più amati del programma di Maria De Filippi.

Teresanna torna a Uomini e Donne: “Francesco mi tradì”

L’ex tronista e corteggiatrice è tornata in via eccezionale in trasmissione, come ospite. Teresanna Pugliese ha confessato per la prima volta che al tempo Francesco Monte la scelse e la tradì, facendole scontare quel voltafaccia con il qualche lo aveva prima messo da parte per poi andare a riprenderselo.

Per questo motivo non ha mai più incontrato né lui né Antonio Passarelli, la prima scelta finita in uno scatolone. “Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito”.

Francesco si rifiuta di incontrarla

Oggi la Pugliese è felicemente sposata e ha un figlio, quindi difficilmente le sarebbe importato se Monte fosse passato o meno dalla redazione di Uomini e Donne. La rivelazione fatta da Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma, ha però lasciato perplessa Maria De Filippi. La quale non ricordava che in studio si verificò uno scontro molto duro tra Francesco e Teresanna.

Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mio libro. Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’, lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, credo“. Maria De Filippi si è detta perplessa rispetto all’evitare un incontro dopo quasi un decennio.