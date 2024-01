Tentato omicidio a Napoli nella serata del 31 dicembre. Un uomo di origini ucraine, 43enne, è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli per una ferita da arma da taglio all’addome. Gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati Arenella e Scampia hanno tratto in arresto la compagna, ucraina 47enne, per tentato omicidio.

Tentato omicidio a Napoli, accoltella il compagno durante i festeggiamenti

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati Arenella e Scampia. All’interno dell’abitazione le forze dell’ordine hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica ed hanno rinvenuto un coltello sporco di sangue. Non sono chiari i motivi dell’aggressione. Non si esclude l’ipotesi di una lite finita male. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia avvenuto.