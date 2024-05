Consegnava la cocaina ai suoi clienti a bordo del suo scooter nel centro di Napoli. A finire in manette nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, una donna di 33 anni dopo essere stata bloccata in via Gussone, nei pressi di piazza Carlo III, dagli agenti della Polizia di Stato.

Napoli, spaccio di droga in pieno centro: arrestata pusher 33enne

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, avevano notato la giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Immediatamente è scattato l’inseguimento e, una volta raggiunta, l’hanno bloccata e perquisita. Addosso aveva 19 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 9 grammi, un telefono cellulare e 280 euro suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata. La 33enne ora si trova ai domiciliari per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.