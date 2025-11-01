Momenti di paura ieri sera a Quarto, in via Fleming, dove intorno alle 21 si è verificato un tentativo di furto in una villetta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in corso di verifica, alcuni ignoti avrebbero cercato di introdursi nell’abitazione, ma il piano è stato mandato all’aria dall’intervento del proprietario, che li avrebbe sorpresi sul fatto.

Tentato furto in villa a Quarto: ladri messi in fuga dal proprietario

Ne è seguita una breve colluttazione, al termine della quale i malviventi si sono dati alla fuga. Durante la ritirata, avrebbero anche sparato alcuni colpi d’arma da fuoco in aria, probabilmente per coprirsi la via di fuga, prima di allontanarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e della Tenenza di Quarto, che hanno avviato i rilievi e le indagini per risalire ai responsabili. I militari hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare il gruppo coinvolto.