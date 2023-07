Eugenio Smiraglia, 30 anni, era tornato in libertà da 15 giorni, ma è stato nuovamente arrestato per la tentata rapina di una gioielleria, in Corso Umberto I, a Caivano, nella giornata di ieri.

Tenta la rapina in gioielleria a Caivano, Smiraglia ritorna in carcere

Difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Poggioreale, dove è a disposizione del Giudice per per indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord per l’udienza di convalida dell’arresto che si celebrerà lunedì mattina.

Il raid è stato sventato da alcuni passanti che hanno fermato e picchiato uno dei tre banditi mentre questi fuggivano. I malviventi si sono allontanati dalla gioielleria a bordo di un’auto ma, improvvisamente, si sono schiantati contro un furgone. Uno di loro, Gennaro Smiraglia, è stato bloccato e malmenato dai residenti. Gli altri due invece sono riusciti a scappare a piedi. Sul posto sono poi intervenuti i militari della locale compagnia che hanno arrestato il 30enne e avviato le indagini per individuare gli altri due complici. Soltanto due settimane fa, Smiriglia era stato scarcerato dalla casa circondariale di Ariano Irpino. Qui, infatti, stava espiando un cumulo di pene per tre rapine aggravate.