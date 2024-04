Sale sul bus in evidente stato di alterazione, l’autista cerca di aiutarlo, ma il passeggero va in escandescenze e cerca di strangolarlo. È quanto accaduto ella serata di ieri, giovedì 18 aprile, bus dell’Air Campania, in servizio sulla linea Scampia-Mondragone. A denunciare l’accaduto è Marco Sansone, del coordinamento Usb.

Tenta di strangolare l’autista del bus: terrore sulla linea Scampia-Mondragone

A denunciare l’accaduto è Marco Sansone, del coordinamento Usb: “Ieri pomeriggio si è registrata ancora un’aggressione ai danni di un autista AIR Campania. Questa volta, la linea che ha visto coinvolto l’operatore d’esercizio è la Scampia/Mondragone. Appena partito da Scampia, proprio alla prima fermata effettuata, sull’autobus sono saliti tre passeggeri, due signore ed un uomo visibilmente alticcio e barcollante, che subito mostrava difficoltà sia nel salire a bordo del mezzo che, di conseguenza, nel reggersi agli appositi sostegni per evitare di cadere. L’autista, resosi conto della preoccupazione delle due signore, ma anche a tutela della sicurezza dello stesso passeggero, gli chiedeva se avesse bisogno di aiuto. A quel punto il conducente di linea si è visto prima coprire di insulti, per poi essere avvicinato dall’uomo in modo minaccioso”.

L’uomo, indispettito dalle chiamate di supporto effettuate dall’autista, ha aggredito fisicamente l’autista, tentando di strangolarlo. Subito dopo, per evitare di essere bloccato, l’aggressore è fuggitivo via a piedi, dileguandosi rapidamente. L’operatore d’esercizio, dopo aver avvisato i suoi superiori dell’accaduto, ha atteso sul posto il supporto aziendale, ed al suo arrivo si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove gli sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi.