Mancano diverse ore alla partita di ritorno di Champions League, che vedrà protagonisti i calciatori del Napoli affrontare al Maradona la squadra dell’Eintracht Francoforte, e i tifosi tedeschi stanno già creando disordini in città.

Tifosi tedeschi arrivano a Napoli, lancio di bottiglie contro bar del centro

Questa notte dieci persone travisate e vestite di nero hanno lanciato bottiglie di vetro contro un bar in Piazza Bellini a Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, allertati da militari dell’esercito di vigilanza in piazza. Da una prima ricostruzione sarebbe emerso che nel gruppo vi fossero diversi ultras della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte. Dalle prime informazioni apprese, non ci sarebbero feriti. Il noto bar del centro storico, Alkymya Bellini, era chiuso al momento quando è stato preso di mira dal gruppo ultras. Sui fatti indagano i carabinieri per identificare le persone coinvolte.

Intano c’è massima allerta per questa sera. Centinaia di tifosi della squadra del Francoforte sarebbero giunti in città anche senza biglietto per lo stadio. Ieri sera, ad accoglierli, un folto dispiegamento di forze dell’ordine che li aspettava già sulle banchine della stazione napoletana. Polizia ferroviaria, Digos, carabinieri, anche il servizio di sicurezza di Napoli Centrale si è messo subito all’opera per canalizzare i tedeschi e verso l’uscita laterale della stazione.