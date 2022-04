Temptation Island non andrà in onda nell’estate 2022 su Canale 5: è questa la notizia diffusa da Tvblog, secondo cui il reality, condotto da Filippo Bisciglia, non avrà una nuova edizione. Vediamo perché e quale programma potrebbe sostituirlo.

Temptation Island non andrà in onda la prossima estate: perché

L’annuncio ha spiazzato i telespettatori, da diverse stagioni estive appassionati delle vicende delle coppie di Temptation Island. Il motivo per cui lo show, condotto da Filippo Bisciglia prima e Alessia Marcuzzi successivamente, non andrà in onda è dovuto a una decisione di Maria De Filippi e della sua casa di produzione, la Fascino Product.

Il reality non ci sarà per due ragioni: la prima, perché in queste ultime settimane, su Canale 5 è in onda Ultima Fermata, format condotto da Simona Ventura e molto simile a Temptation Island, che non sta ottenendo i risultati sperati, avviandosi verso un chiusura deludente. La seconda è che in realtà il programma potrebbe non essere cancellato del tutto, ma in un certo senso posticipato in autunno, come già è accaduto nel 2020, con il ritorno a settembre sotto la guida di Alessia Marcuzzi.

Temptation Island non va in onda: quale programma lo potrebbe sostituire

La scelta di non mandare in onda Temptation Island la prossima estate determina la possibilità che ci sia un programma che possa sostituirlo: pare, infatti, che il pubblico di Canale5 non rimarrà senza un programma di intrattenimento. Sempre secondo alcune indiscrezioni, al suo posto potrebbero andare in onda le repliche di Tu sì Que Vales o, come altra ipotesi, c’è quella di proporre una versione Vip del tradizionale format di Uomini e Donne.

Questa seconda idea viene sostenuta dal sito Blasting News, che vedrebbe eventualmente la stessa Ventura o Silvia Toffanin alla conduzione al posto di Maria De Filippi.