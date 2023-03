E’ diventato virale in queste settimane una telefonata che Rita De Crescenzo ha ricevuto durante una delle sue tradizionali dirette su TikTok. A chiamarla una società di recupero crediti che reclama il pagamento di debiti insoluti.

Telefonano da società recupero crediti, Rita De Crescenzo riattacca in diretta

Il siparietto si svolge in diretta, alcune settimane fa, precisamente nel mese di febbraio. La TikToker sta parlando con i suoi followers. A un certo punto il telefono che stringe tra le mani squilla. “Chi è mo?”, domanda la De Crescenzo. Quando risponde, si materializza una voce femminile dall’altra parte: “Sono Francesca, lavoro per una società di recupero crediti”. L’influencer resta un po’ interdetta, poi sbotta e invita l’interlocutrice a “fare una camminata a Mergellina”. “Volete recuperare il credito? – dice la donna – Dovevate venire tanti anni fa”.

A quel punto Rita attacca la telefonata e si rivolge direttamente ai suoi followers: “Vi rendete conto? Fanno questo in diretta. Io poi devo dare qualcosa di soldi a loro? Qualcosa di vecchio e stravecchio. Io ora sono Rita De Crescenzo”.

La seconda telefonata

La dipendente della società di recupero crediti però non demorde e richiama pochi secondi dopo. La De Crescenzo s’infuria, pigia il dito sullo schermo e risponde subito: “Lei è una grande scostumata. Io sto in diretta. Non ho nessun debito. La signora Rita è morta”. Decine i commenti lasciati sotto il filmato. C’è chi vorrebbe conoscere l’entità dei debiti che la TikToker deve pagare e a chi. Altri invece si mostrano sorpresi e si chiedono come sia possibile che la De Crescenzo, con gli introiti che ora guadagna grazie ad eventi e social, possa avere rapporti debitori.