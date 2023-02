È stata consegnata la mela d’oro a Giuseppe Di Palo, vincitore dei Teleclubitalia Awards 2023 nella categoria “Mondo Social”.

Teleclubitalia Awards, vince Giuseppe Di Palo nella categoria “Mondo Social”

Votato da centinaia di persone e dalla giuria giornalistica Di Palo si è distinto per “aver sfruttato i social per diffondere la cultura del diritto. La sua pagina Tik tok è seguita da quasi 300mila follower: è l’esempio di come il web possa essere usato anche per divulgare conoscenze e saperi”.

“Grazie a chi ha proposto la mia candidatura – ha dichiarato l’avvocato Di Palo -. Dedico questo premio a mia moglie che non è potuta venire e a mio figlio venuto alla luce solo 21 giorni fa”.

La premiazione – che si prefigge l’obiettivo di dare un riconoscimento a chi si è distinto e ha portato lustro all’area a Nord di Napoli – si è svolta questa sera, 5 febbraio, presso il teatro del I Circolo Didattico di Giugliano. La serata è in memoria del fondatore della nostra emittente, Natale Russo, che nacque proprio il 5 febbraio.