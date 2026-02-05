E’ tutto pronto per la cerimonia dei Teleclubitalia Awards “Premio la mela d’oro”, l’appuntamento che celebra le eccellenze del territorio, promosso dalla nostra emittente, pronta a premiare storie di successo nei settori del lavoro, del sociale, della cultura, del mondo digital e il personaggio dell’anno.

Teleclubitalia Awards “Premio la mela d’oro”, stasera la cerimonia di premiazione ad Aversa

Un riconoscimento che viene conferito, come da tradizione, il 5 febbraio, nel giorno del compleanno del compianto fondatore di Teleclubitalia, Natale Russo, che ha fatto della valorizzazione del territorio e dei suoi talenti una vera missione.

Nel corso della serata saranno consegnati alcuni premi speciali. Il Premio alla Memoria sarà conferito al maestro Roberto De Simone, che ha saputo elevare il dialetto popolare trasformando in opera teatrale la celebre fiaba di Giambattista Basile La gatta Cenerentola. Al maestro Peppe Vessicchio sarà invece assegnato il Premio alla Carriera per la sua lunga attività musicale e per essere diventato una delle icone del Festival di Sanremo. Il Premio alla Carriera sarà inoltre conferito all’artista giuglianese Gerardo Di Fiore, noto per le sue sculture realizzate con materiali particolari. Non mancheranno momenti a sorpresa con ospiti musicali e d’intrattenimento.

Tutto pronto, dunque, per la cerimonia di premiazione condotta dal direttore artistico Francesco Mennillo, questa sera, al teatro Cimarosa di Aversa e trasmessa su Teleclubitalia canale77 sabato 7 Febbraio alle 21.30. Un evento che accende i riflettori sulle migliori energie del territorio.