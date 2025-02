Teleclubitalia Awards, le Mele d’oro nelle diverse categorie

Consegnate le mele d’oro ai Teleclubitalia Awards, Premiate le eccellenze del territorio che si sono distinte nelle diverse categorie. Don Massimo Condidorio ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno nella lotta contro prostituzione e degrado in uno dei luoghi più difficili di Giugliano aprendo anche un centro d’accoglienza per persone fragili.

In collegamento da Londra ha Antonio Spinelli, ballerino di Mugnano impegnato nelle tournée internazionali con le principali star internazionali come Beyonce e Dualipa, ha ringraziato della mela d’oro conquistata nella categoria mondo dello spettacolo.

A Benedetta Altezza, la campionessa mondiale senior di pattinaggio, è andato il riconoscimento nella categoria mondo dello sport.

Nella categoria mondo del lavoro è stato l’imprenditore Gianluca Vorzillo a ricevere la mela d’oro per la difficile sfida di riaprire l’Acquafflasch di Licola evitando la chiusura definitiva.

La pagina social Curiosità Astronomiche che spiega al mondo il funzionamento dello spazio e delle stelle si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria mondo social.

Nel corso della serata la voce graffiante e calda di Stè ha allietato il pubblico, all’artista è andato il premio speciale per la sua musica. Partita da Castelvolturno, ora è una delle voci più amate.

Al dottore e filantropo Pietro Valnte è andata la Mela D’oro alla memoria, a ritirare il premio la moglie.