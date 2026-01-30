TeleClubItalia Awards 2026: al teatro Cimarosa di Aversa torna il Premio “La Mela d’Oro”

GIUGLIANO/AVERSA – Torna l’appuntamento più atteso con le eccellenze della Campania: l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards – Premio “La Mela d’Oro” 2026. L’evento, che celebra chi si è distinto per aver creato esperienze positive nell’area a Nord di Napoli, si terrà il 5 febbraio 2026 alle ore 20:00 nella cornice del Teatro Cimarosa di Aversa. La data non è casuale: ricorre infatti l’anniversario della nascita del fondatore di TeleClubItalia, Natale Russo, alla cui memoria la serata è dedicata.

LE NOMINATION E LE CATEGORIE. La redazione, supportata dai sindaci dell’area nord, ha selezionato i candidati per cinque categorie competitive. Per il personaggio dell’anno in lizza la direttrice della casa circondariale di Poggioreale Giulia Russo, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione e il parlamentare Arturo Scotto. Per il mondo del lavoro ambiscono alla Mela d’oro il marchio Galiano, il Gruppo Topo e l’eccellenza ingegneristica di Missere Ingegneria. Per il mondo social si contendono il premio il fenomeno Ra Naples, il neoconsigliere regionale, già sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia e la satira di Napoli Centrale. Il mondo della cultura presenta tra le nomination il collettivo Allèrt Comedy, il prestigioso Premio Bianca D’Aponte e la regista Valeria Gaudieri. Per la categoria mondo del sociale in lizza il piccolo Alessio, l’impegno di Don Antonio Raimondo con il Comitato di Parete e la Libreria Il Dono.

PREMI SPECIALI E ALLA MEMORIA. Fuori concorso, verranno assegnati riconoscimenti di altissimo profilo: il Premio alla Carriera all’artista Gerardo Di Fiore e due prestigiosi Premi alla Memoria ai maestri Roberto De Simone e Peppe Vessicchio, figure che hanno dato lustro all’anima musicale e culturale partenopea.

IL REGOLAMENTO E LA MESSA IN ONDA Il vincitore di ogni categoria sarà decretato dal voto combinato dei lettori (tramite form online fino alle 12,00 del 4 febbraio) e della giuria tecnica composta da redazione e sindaci. Il sistema a punteggio assegnerà la Mela d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Ospite musicale della serata condotta da Francesco Mennillo sarà il cantautore Vesuviano. Per chi non potrà essere presente a teatro, la cerimonia sarà trasmessa in prima visione regionale su TeleClubItalia (Canale 77) sabato 7 febbraio alle ore 21,30.