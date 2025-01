Tele Club Italia Awards 2025, la cantante STE “special guest” della serata del 5 febbraio

Il 5 febbraio 2025, alle ore 20, il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospiterà la decima edizione dei Tele Club Italia Awards, un evento che celebra le eccellenze del territorio campano. Tra gli ospiti più attesi della serata vi è STE, nome d’arte di Stephani Ojemba, una talentuosa cantante di origini nigeriane cresciuta a Napoli.

Tele Club Italia Awards 2025, la cantante STE ospite speciale della serata del 5 febbraio

Nata a Lagos nel 1996, STE si trasferisce in Italia da bambina con la madre, a Castel Volturno, sul litorale domizio. La sua passione per la musica emerge sin da giovane, portandola a esibirsi in vari locali della Campania. La sua musica fonde sonorità soul e jazz con la tradizione napoletana, creando uno stile unico che le ha permesso di conquistare un vasto pubblico. Brani come “T’aggio voluto bene” e “RED” hanno riscosso grande successo, totalizzando milioni di visualizzazioni sui social media.

I Tele Club Italia Awards rappresentano un’importante vetrina per le personalità di spicco della regione. La presenza di STE ai Tele Club Italia Awards 2025 è un riconoscimento del suo talento e del suo contributo alla cultura musicale campana. La sua esibizione sarà sicuramente uno dei momenti più attesi della serata, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per apprezzare la sua arte, veicolo anche di un messaggio forte basato sull’integrazione e e sul rispetto delle differenze.