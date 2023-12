Due fidanzati arrestati per aver rubato un rotolo di gioielli e altri monili in oro in una gioielleria di Teggiano, in provincia di Salerno. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 35enne e una 33enne di Zagarolo (Roma).

Teggiano, rubano 70 collanine d’oro: coppia in manette

Secondo l’ipotesi accusatoria, il 10 dicembre dello scorso anno i due avrebbero sottratto un rotolo di gioielli e oggetti in oro dopo aver distratto con un pretesto il titolare dell’attività commerciale.

Ben vestiti e con fare gentile, i due hanno eluso l’attenzione dei titolari portando via dalla vetrina un astuccio contenente circa 70 catenine d’oro dal valore di diverse migliaia di euro. La scena, però, è stata immortalata dalle immagini di videosorveglianza. Grazie alla denuncia sporta poco dopo dai titolari, i furfanti sono stati identificati e arrestati.