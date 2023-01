Si stava recando come tutte le mattine al bar per consumare un caffè prima di affrontare un’altra giornata di lavoro. Ma quel caffè non l’ha mai preso. Un 62enne infatti è morto, stroncato da un malore, alle prime luci dell’alba lungo via provinciale del Corticato, a Teggiano, in provincia di Salerno.

Teggiano, al bar per un caffè: si sente male e muore

Secondo quanto riporta InfoCilento, la vittima – autista per un’azienda di Sassano – si sarebbe sentito male all’esterno del bar. Stava scendendo dall’auto quando si è accasciato nell’abitacolo in preda a un dolore al torace. I proprietari del locale, insospettiti dal fatto di non vederlo scendere dal veicolo, si sono avvicinati alla macchina e hanno appreso che il cliente non stesse bene. Hanno deciso così di trasportarlo nel locale in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I sanitari del 118, una volta, giunti, hanno potuto constatare soltanto il decesso della vittima perché i tentativi di rianimazione sono andati a vuoti. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno verificato le cause naturali della morte. Secondo una prima ipotesi, il 62enne è stato stroncato da un infarto. I funerali dell’uomo, molto conosciuto a Teggiano, saranno celebrati domani, sabato 21 gennaio, alle ore 15 nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore.