Teatro Lendi, Peppe Servillo & Solis String Quartet portano in scena “Carosonamente”

Peppe Servillo & Solis String Quartet portano in scena Carosonamente, uno spettacolo interamente dedicato all’artista più istrionico del panorama musicale partenopeo e conosciuto in tutto il mondo: Renato Carosone. Dai classici Tu vuo’ fa l’americano, Torero e ’O sarracino, alle canzoni meno famose come Tre guagliune e ‘nu mandolino a capolavori carichi d’ironia come Pigliate ‘na pastiglia fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come Giacca rossa ‘e russetto e T’aspetto ‘ e nove, in un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo.

La musica di Carosone è inclusiva perché non ha paura del diverso, ma lo accoglie con ammirazione e curiosità; la sua arte è formativa perché viene da studi accademici; allo stesso tempo si nutre della strada, inventa e innova un genere portandolo per la prima volta nelle case degli italiani attraverso la neonata televisione.

Come afferma lo stesso Peppe Servillo: “Si ride con le canzoni, ma non solo, Renato ci commuove, si commuove guardando con carezzevole ironia i suoi toreri, sarracini, americani. Carosone pensa con affetto la sua gente, il suo mare, i suoi porti e la sua terra con un umorismo semplice, dal basso, senza sarcasmo, senza potere, senza cattiveria nel sorriso. Egli ci porta lontano, sbagliando volutamente strada, per un imprevisto musicale e di parola, noi lo seguiamo sperando di non fare danni, magari ci travestiamo e fra di noi non ci riconosciamo”.

In scena al teatro Lendi di Sant’Arpino dal 9 aprile 2025.

