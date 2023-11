Creare un tavolo permanente per un mare pulito al 100%. E’ l’obiettivo fissato dall’ente parco dei Campi Flegrei (presieduto da Francesco Maisto) che ieri ha promosso un incontro, tenutosi al lido Sabbia d’Argento di Licola, coinvolgendo la parte sana del territorio: dai balneari agli attivisti con gli esperti della materia.

Presenti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale di Sib-Confcommercio Salvatore Trinchillo, il presidente di Federbalneari Domenico Ciccarelli ed il consigliere comunale di Giugliano Luigi Guarino. Oltre a noti attivisti ed esperti come Umberto Mercurio ed il professor Sergio Bravi. Al termine dell’incontro si sono poste le basi per un nuovo gruppo di lavoro sul tema. Il litorale domitio-flegreo negli ultimi anni ha raggiunto risultati importanti, sporcati però ancora da eventi come quello dello scorso Ferragosto. Da qui la spinta a fare di più per risolvere criticità legate a impianti carenti e scarichi abusivi.

VIDEO: