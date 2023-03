Sono già più di 40 le sanzioni elevate a cittadini incivili di Giugliano che stanno sversando ancora rifiuti in strada senza rispettare il calendario della differenziata. Da martedì sono decine i cittadini e le attività commerciali sanzionate per ben 500 euro. Anche stamane in campo la task force della polizia municipale e della ditta che si occupa della raccolta. Il problema principale insiste soprattutto nel centro cittadino.

Giugliano, lotta agli incivili della raccolta differenziata

Gli operatori oggi hanno aperto sacchetti tra piazza Trivio e via Sant’Anna alla ricerca di elementi utili per identificare gli incivili. Scoperto un barbiere e alcuni cittadini che ora si vedranno recapitare la sanzione.