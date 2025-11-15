Il Tar accoglie il ricorso della Regione Campania in materia di sanità e l’ente regionale esce dal piano di rientro, una vittoria, come dichiara, Lo stesso governatore Vincenzo De Luca. La gestione tonerà, quindi, a Palazzo Santa Lucia.

Tar accoglie ricorso Campania su piano di rientro sanità: “Riconosciuto abuso ai nostri danni”

Intanto il Ministero alla Salute annuncia l’appello e l’intenzione di ricorrere al consiglio di stato in quanto, dicono, la Campania risulterebbe ancora inadempiente sua spetti rilevanti che non conterrebbero di certificare l’uscita dal piano di rientro. La notizia è arrivata proprio mentre al Palapartenope sfilavano i leader nazionali del centrodestra per spingere la corsa di Edmondo Cirielli alla presidenza di Palazzo Santa Lucia.

Il commento di De Luca

A commentare la decisione è stato il presidente Vincenzo De Luca, durante una conferenza stampa a Salerno. Il governatore ha parlato di una sentenza che “riconosce l’abuso” compiuto ai danni della Campania, precisando che il trattenimento nel piano di rientro “penalizza i punti nascita di Sapri, Polla, Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e l’intero sistema sanitario regionale”, impedendo anche l’utilizzo di fondi di bilancio destinati ai progetti obiettivo.

Secondo De Luca, il tribunale amministrativo ha accertato che la Campania “ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti dalla legge” e che la permanenza nel piano costituisce una misura ingiustificata. Il governatore avverte anche sui rischi di ulteriori ostacoli: “Mi auguro che non ci sia qualcuno che, per ragioni di ostilità politica, faccia ricorso al Consiglio di Stato. Chi dovesse farlo si dichiarerebbe nemico della Campania, delle nostre famiglie, delle nostre aziende e dei punti nascita”.