Attesa per la sesta puntata di “Tale e quale show”, in onda questa sera su Rai 1. Il programma, condotto da Carlo Conti, sta riscuotendo anche quest’anno un notevole successo in termini di ascolti, risultando più volte il pù seguito del venerdì in prima serata.

Anticipazioni della sesta puntata

Nelle esibizioni della sesta puntata, i vip dovranno calcare il palco interpretando artisti di grande rilievo. Tra le donne, Francesca Alotta elogerà la figura di Mia Martini, Deborah Johnson diventerà Shirley Bassey, Stefania Orlando assumerà le sembianze di Cher, Federica Nargi imiterà Romina Power e Alba Parietti si trasformerà in Amanda Lear.

Per gli uomini, invece, Dennis Fantina cercherà di riproporre Riccardo Cocciante, i Gemelli di Guidonia proveranno ad agganciare la quarta vittoria interpretando Il Volo, Biagio Izzo imiterà Angelo Branduardi, Simone Montedoro vestirà i panni di Julio Iglesias, Pierpaolo Pretelli tenterà di essere simile a Cesare Cremonini e Ciro Priello farà rivivere il mito di Michael Jackson.

La quinta puntata

La quinta puntata, andata in onda la scorsa settimana, è stata vinta dai Gemelli di Guidonia, grazie a un’ottima interpretazione dei New Trolls con “Quella carezza della sera”. Terza vittoria per loro durante quest’edizione. Seconda posto per Dennis Fantina, che si è cimentato in Brian Johnson, terzi a pari merito Stefania Orlando, con l’interpretazione di Blondie e Pierpaolo Pretelli, nei panni di Irama.

La classifica provvisoria vede ora in testa i Gemelli di Guidonia, seguiti da Deborah Johnson e Dennis Fantina.