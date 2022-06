Da ieri è scattato lo switch-off in Campania. Anche nella nostra regione entrano in vigore le nuove frequenze tv, valide sia per le emittenti locali che nazionali: molte emittenti regionali, tra cui Teleclubitalia, cambieranno numerazione. Per alcuni televisori sarà necessario procedere con la risintonizzazione. Per le smart tv di nuova generazione invece il cambio avverrà in automatico senza bisogno di aggiornamenti.

Switch-off in Campania: cambia la numerazione dei canali

“I televisori di nuova generazione”, spiega il Ministero dello Sviluppo Economico, “si adattano automaticamente alle modifiche e in genere non richiedono interventi da parte degli utenti. In caso di problemi di ricezione”, spiega ancora il Mise, “potrà essere necessario risintonizzare tv e decoder”.

Con l’assegnazione delle nuove frequenze, molti canali regionali cambieranno tra il 20 e il 28 giugno la loro numerazione sul decoder. Teleclubitalia passa dal 21 giugno al canale 77 del digitale. Tra gli altri ci sono anche: Canale21 (che passa dal 12 al 10), ma anche Canale 8 (dal 13 al 14) e Telecapri (dal 19 al 15). Questa la lista di canali regionali che in Campania per cui occorrerà digitare un nuovo numero sul telecomando:

Teleclubitalia, al canale 77;

Canale 21, al canale 10;

Televomero, al canale 11;

Canale9, al canale 12;

Tele A, al canale 13;

Canale 8, al canale 14;

Telecapri, al canale 15;

Otto Channel, al canale 16;

Prima Tivvù 2, al canale 17;

Lira Tv, al canale 18;

Tv Luna, al canale 19.

Le date per provincia

La Campania è l’ultima regione ad adattarsi prima dello switch-off del 30 giugno. Il cambio di numerazione avverrà negli ultimi giorni utili, ovvero tra il 20 ed il 28 giugno inclusi. Queste le date dei cambi di frequenza, suddivisi per province: si parte con Napoli, si chiude con Avellino.