Creare una piattaforma di sviluppo delle imprese italiane per instaurare collegamenti diretti con le imprese di Hong Kong e l’intera area asiatica, al fine di incentivare la partecipazione delle imprese italiane a saloni, fiere e altre attività di interscambio b2b che hanno luogo in Oriente. È questo l’obiettivo al centro del Convegno dal titolo “Un Forum Economico Italia-Hong Kong: un ponte per il cuore dell’Asia” promosso dalla Città Metropolitana di Napoli.