Suv rubato a Casoria ritrovato a Castel Volturno con a bordo due persone: 60enne denunciato

Controlli serrati anche nelle ore notturne a Castel Volturno, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un SUV di grossa cilindrata risultato rubato e denunciato un uomo per ricettazione e riciclaggio. L’operazione è scattata lungo via Regina Margherita, dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa tramite il Numero Unico di Emergenza Europeo 112.

La segnalazione al 112 e l’intervento dei Carabinieri

Tutto è partito dalla presenza di un’auto sospetta parcheggiata lungo la banchina fluviale. Un dettaglio che ha insospettito chi ha lanciato l’allarme e che ha spinto i militari ad intervenire immediatamente. Sul posto è stato controllato un SUV con due persone a bordo, sottoposto agli accertamenti di routine.

Targa e numero di telaio diversi: il veicolo era provento di furto

Durante le verifiche, i Carabinieri hanno riscontrato incongruenze tra i dati della targa e il numero di telaio. Un’anomalia importante che, approfondita attraverso controlli tecnici e banche dati, ha permesso di risalire alla reale provenienza del mezzo: il SUV era infatti stato rubato e la denuncia risultava presentata presso la Stazione Carabinieri di Casoria, in provincia di Napoli.

Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto che aveva la materiale disponibilità del veicolo – un 60enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine – è stato accompagnato negli uffici dell’Arma e deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà. Le accuse contestate riguardano reati connessi a ricettazione e riciclaggio. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale e affidata a una ditta autorizzata. L’Autorità Giudiziaria è stata informata tempestivamente dalla Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno, che ha coordinato le attività.