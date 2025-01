La dea bendata fa tappa in Campania e, più precisamente, nella provincia di Napoli. L’ultima estrazione del SuperEnalotto ha regalato due premi da 12.566,02 euro ciascuno, grazie a due “5” centrati rispettivamente a Napoli e Giugliano in Campania.

SuperEnalotto, si festeggia a Napoli e Giugliano: centrati due “5”

Uno dei biglietti vincenti è stato giocato nella tabaccheria di via Stadera 46, a Poggioreale, mentre l’altro è stato acquistato presso l’esercizio di Fabio Galante, situato in via Ripuaria 126 a Giugliano in Campania. Due premi importanti che, pur non rappresentando il jackpot milionario, portano una ventata di felicità ai fortunati giocatori.

L’ultimo “6” da capogiro, pari a 89,2 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Un premio che ha fatto sognare milioni di italiani e che, da allora, attende di essere replicato.

Il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma martedì 21 gennaio 2025, il montepremi in palio è salito a 61,8 milioni di euro.