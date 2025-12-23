SuperEnalotto, niente “6” ma Napoli festeggia un 5 Stella da oltre 1,4 milioni

Nessun “6” nella prima estrazione settimanale del SuperEnalotto e il montepremi continua a salire. Dopo il concorso di lunedì 22 dicembre 2025, il jackpot raggiunge quota 96 milioni di euro, confermandosi tra i più alti degli ultimi mesi e alimentando le speranze dei giocatori in tutta Italia.

A rubare la scena però è Napoli. Nel capoluogo campano è stato infatti centrato un “5 Stella” da 1.470.365,25 euro, una vincita di grande rilievo realizzata presso la Tabaccheria di via Ventaglieri 11, zona corso Vittorio Emanuele, grazie a una schedina a 5 pannelli. Un colpo importante che riporta la grande fortuna al Sud, in attesa che qualcuno riesca a indovinare la sestina vincente.

L’estrazione si è rivelata comunque particolarmente generosa anche nel resto del Paese. Sono stati centrati due “5” da 58.814,61 euro ciascuno, oltre a quattro “4 Stella” da 32.749 euro l’uno, a conferma di una tornata ricca di premi pur senza il colpo massimo. Per quanto riguarda il “6”, come ricorda Agipronews, l’ultimo resta quello da 35,4 milioni di euro, centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Nel frattempo, l’attesa cresce e il jackpot continua a lievitare, con i prossimi concorsi che promettono ancora emozioni forti.