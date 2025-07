La dea bendata fa tappa in Campania. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 15 luglio, è stato centrato un “5” da 32.211,03 euro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

SuperEnalotto, la fortuna fa tappa a Giugliano: “5” da oltre 32mila euro

A riportarlo è Agipronews. La vincita è stata realizzata presso il punto vendita gestito da Fabio Galente, situato in via Ripuaria 126. Un colpo fortunato che, seppur lontano dai grandi jackpot, rappresenta una bella sorpresa per il fortunato giocatore campano.

Intanto, il jackpot continua a salire: per il concorso di giovedì 17 luglio, il montepremi raggiunge quota 26,6 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato realizzato lo scorso 22 maggio a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fruttando al vincitore un bottino da ben 35,4 milioni di euro.