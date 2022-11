Pioggia di decine di migliaia di euro in Campania. Nel concorso del 10 novembre, sono stati centrati tre “5” del valore di 24.175,35 euro ciascuno.

Campania fortunata al Superenalotto, tre “5” da 24mila euro

La dea bendata fa visita in Campania in tre comuni diversi. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Volpe 25 ad Avellino, mentre la seconda è stata registrata nella tabaccheria di via Santa Croce 38/40 a Maddaloni, in provincia di Caserta. L’ultima, invece, è stata effettuata nel tabacchi di via Patacca 39/D ad Ercolano, in provincia di Napoli. Più di 70mila euro il budget raccolto dai giocatori campani a questo giro.

Nel frattempo l’ammontare del Jackpot è salito ed ha toccato quota 306,4 milioni di euro – record per il gioco – che saranno messi in palio nel prossimo concorso previsto per sabato 12 novembre. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.