Prima la tragedia del suicidio di Daniele, il 24enne forlivese di cui si è occupato anche un servizio de Le Iene qualche giorno fa. Poi quello dell’uomo che si era finto per molto tempo “Irene”, la fidanzata virtuale della quale il giovane forlivese si era innamorato.

Si è suicidato l’uomo che si era finto in chat la fidanzata del 24enne Daniele

Roberto Zaccaria, il 64enne accusato di catfishing, e raggiunto proprio dagli inviati del programma di Italia 1 per avere spiegazioni, si è tolto la vita con un mix di farmaci subito dopo il servizio andato in onda martedì 1 novembre. La notizia ha suscitato non poche polemiche. In molti hanno accusato il noto programma televisivo di aver sottoposto Zaccaria ad una gogna mediatica esagerata. Una gogna che l’uomo non avrebbe retto, decidendo di togliersi la vita.

Roberto Zaccaria, anche se nel servizio aveva il volto oscurato, sarebbe stato riconosciuto e dunque non avrebbe retto il peso di insulti e minacce arrivando al gesto estremo. La famiglia di Zaccaria ritiene, quindi, Le Iene responsabile della morte del 64enne e starebbero valutando di fare causa alla trasmissione per istigazione al suicidio.

L’uomo, che aveva ricevuto una multa di 825 euro per sostituzione di persona, aveva dichiarato alle telecamere: «Era uno scherzo, non volevo finisse così». «Valuteremo la questione», afferma l’avvocato Pierpaolo Benini che oggi avrebbe dovuto incontrare l’assistito per «valutare una forma di tutela che lo mettesse al riparo dalla gogna mediatica». Il legale riferisce che si incontrerà con i familiari del defunto per stabilire il da farsi.