Sono ore drammatiche a Succivo per la morte di Mena Brancaccio, 43 anni, madre di due bambini, ritrovata senza vita nella sua abitazione.

Succivo, Mena trovata morta in casa: cordoglio in città

Come spiega Casertanews, la tragedia si è consumata in un casa nella zona di Piazza IV Novembre, dopo che un familiare ha lanciato una disperata chiamata al numero d’emergenza 118. Mena era priva di vita e il suo cuore aveva ormai smesso di battere. Nonostante l’arrivo dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, per lei non c’era più niente da fare.

La notizia si è rapidamente diffusa in città. La donna si sarebbe tolta la vita. Era nota in città per essere anche la figlia di Carmine, uno dei sei vigili urbani di Succivo. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordarla. Mena lascia il marito Salvatore e i figli Paolo e Alessandro.

Anche il sindaco di Succivo, Salvatore Papa, ha rilasciato una dichiarazione esprimendo il suo dolore e la solidarietà dell’intera Amministrazione Comunale: “In questo momento di dolore e sofferenza la solidarietà dell’intera Amministrazione Comunale va a te, Carmine, e alla tua famiglia. Siamo profondamente addolorati per la tragica perdita della tua amata figlia. Non esistono parole che possano alleviare il tuo dolore, ma sappi che tutta la comunità è qui per sostenerti in ogni modo possibile. Il tuo impegno e la dedizione al nostro comune sono stati sempre esemplari, e oggi più che mai, ci stringiamo a te per farti sentire tutta la nostra vicinanza. Ti vogliamo bene”.