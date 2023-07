San Tammaro. Un’intesa forte che solo la musica può creare, oltre che una lunga amicizia. E poi la capacità che hanno solo i grandi, ovvero dividere il palco dopo aver scritto la storia della musica italiana. Tutte vibrazioni giunte al pubblico nella serata di ieri al concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Presso il real sito di carditello a San Tammaro. In occasione del “Carditello Festival”.

I due cantautori hanno attraversato le tappe delle loro carriere di successo in successo. Non sono mancati momenti di grande emozione come il tributo a Lucio Dalla.