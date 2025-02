Subito lampi di Okafor, gol nell’amichevole con il Giugliano finita 3-0

Allenamento congiunto in quel di Castel Volturno tta Napoli e Giugliano, amichevole terminata 3-0 per gli azzurri. Subito in rete il nuovo arrivato Okafor, chiudono la partita le reti di Raspadori e Simeone. Buona sgambata per gli azzurri in vista della partita con l’Udinese.

Test anche per il Giugliano che si preparano alla sfida con l’Altamura

Chiude dunque le trattative e le operazioni di mercato la concentrazione e il focus ritornano sul campo. Buon test anche per il Giugliano, che dopo aver trovato la vittoria in campionato nella sfida con il Foggia si preparano alla sfida con il Team Altamura di sabato