E’ spagnola la delegazione di studenti arrivata a Giugliano per condividere attività con la scuola Media Giovan Gattista Basile per il progetto Erasmus Pus.

Un interscambio culturale importante per i giovani che permette loro di accogliere, condividere, conoscere, raccontare e viaggiare.

Accolti dai compagni nell’auditorio, i giovani spagnoli sono entrati ufficialmente a far parte delle classi della scuola. La sezione musica, ha suonato per loro l’inno nazionale Spagnolo e quello Europeo. Presenti alla mattinata il Sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giulia Palma e la consigliera Ilaria Fasano per un “Benvenuto” caloroso e speciale.