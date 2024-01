Un autobus utilizzato per una gita scolastica è stato fermato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli a causa dell’assenza di revisione. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno controllato un pullman noleggiato da un istituto comprensivo di Itri, in provincia di Latina, per una gita scolastica.

Studenti in gita a Napoli con bus senza revisione: bloccati sulla Tangenziale

Durante l’ispezione è emerso che il veicolo non aveva superato la revisione periodica obbligatoria, e di conseguenza il conducente è stato sanzionato per non aver eseguito la revisione, scaduta a ottobre dell’anno precedente. A bordo dl mezzo c’erano alunni e docenti diretti al Teatro San Carlo per una visita.

Dopo il sequestro la scolaresca ha dovuto attendere, all’interno di un’area di servizio della Tangenziale di Napoli, l’arrivo di un nuovo autobus con il quale hanno poi potuto proseguire la gita verso il teatro partenopeo.