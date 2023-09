Parte lunedì 11 il servizio di sosta a pagamento a Giugliano ma in città se ne parla già da un po’, e non mancano le polemiche soprattutto per le nuove tariffe in centro di 1.50 l’ora. Il consigliere di maggioranza Ragosta spiega i motivi di questa scelta.

Agevolazioni arrivano invece per i disabili.

La minoranza, secondo cui il costo è eccessivamente elevato, ha chiesto al sindaco di rivedere gli abbonamenti per i lavoratori che sono costretti a parcheggiare quotidianamente in centro.