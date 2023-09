Sarebbe dovuta ripartire oggi la sosta a pagamento a Giugliano. L’avvio invece è stato prorogato di una settimana. Dall’11 settembre si dovrà necessariamente acquistare un tagliando per parcheggiare negli stalli blu.

Sosta a pagamento a Giugliano rinviata di una settimana, abbonamenti e costi

Il prezzo del ticket sarà di un euro e cinquanta nella prima fascia, ovvero quella del centro e di una euro per le restanti aree. Previsti anche abbonamenti per residenti.

Nell’intervista realizzata dalla nostra redazione all’Assessore Abbate, tutti i dettagli della nuova sosta a pagamento che torna in città dopo anni di pausa. Tante le polemiche per i costi: lasciare la propria auto costerà infatti un euro e 50 centesimi all’ora. Un prezzo per molti considerato eccessivo.