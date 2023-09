Si conclude la fase sperimentale del servizio di sosta a pagamento a Giugliano. Da venerdì, infatti, sarà pienamente attivo e scatteranno le prime multe a coloro che non esporranno il ticket.

Strisce blu a Giugliano, stop a fase sperimentale: da venerdì scattano multe ai trasgressori

Dopo tre anni di stop, le strisce blu tornano dunque attive nella terza città della Campania. Per l’occasione le strisce sono state ritinteggiate, i sensori installati in alcuni stalli che verificheranno la presenza o meno del veicolo parcheggiato e trasmetteranno l’informazione all’app collegata al servizio.

In città, però, sono numerose le polemiche da parte di cittadini e politici. Pomo della discordia il tariffario, soprattutto quello del centro storico, che passa da un euro del precedente servizio a 1.50 l’ora.

Pochi stalli per gli abbonati

Altro problema sollevato è quello che riguarda commercianti e residenti del centro storico. Oltre alle tariffe, infatti, preoccupano i pochi stalli gialli riservati agli abbonati. Il costo dell’abbonamento è di 30 euro l’anno, ma il parcheggio – in questo caso – è consentito solo nelle strisce riservate, che sono pochissime. Ciò significa che gli abbonati potrebbero parcheggiare nelle strisce blu, pagando il ticket, qualora gli stalli dedicati non fossero disponibili.

L’appello dei giovani

Insomma, la prima fase, quella di “rodaggio”, ha suscitato molte perplessità e il malcontento generale dei cittadini, dei commercianti e anche di tanti studenti. I giovani dell’associazione Uniti per il territorio, ad esempio, sottolineano l’assenza di agevolazione per i ragazzi, soprattutto per coloro che si recano nella biblioteca comunale di via Verdi.

Anche qui, infatti, sono presenti le strisce blu. Facendo un breve calcolo, uno studente si ritroverebbe a pagare ben 8 euro in una sola giornata. La proposta avanzata dall’associazione è quella di mettere un tagliandino sulla macchina distribuito dal bibliotecario con la data e l’orario di parcheggio oltre alla targa. L’istanza è al vaglio dell’amministrazione.

Disabili

Ancora poche ore di tolleranza per cittadinanza. Da venerdì, quindi, si farà sul serio, con controlli serrati nelle principali vie del Comune a Nord di Napoli. Per chi non esporrà il grattino, verranno elevate contravvenzioni. Fatta eccezione, però, per i disabili che potranno parcheggiare, esponendo il tesserino, negli stalli blu senza però pagare la sosta.